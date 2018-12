NBC: в США гёрлскауты поссорились с бойскаутами из-за названия

Ассоциация американских гёрлскаутов Girl Scouts of the United States of America подала в суд на ассоциацию американских бойскаутов Boy Scouts of America из-за смены названия последней, передаёт NBC News. Представители гёрлскаутов отмечают, что из-за путаницы родители записывают своих дочерей в бойскаутские программы.

Ассоциация американских гёрлскаутов Girl Scouts of the United States of America (GSUSA) обратилась в суд с жалобой в отношении ассоциации американских бойскаутов Boy Scouts of America (BSA) за нарушение прав на товарный знак, сообщает NBC News.



Недовольство гёрлскаутов вызвано тем, что Boy Scouts of America уберёт из своего названия слово boy (мальчик. — ИноТВ), пытаясь привлечь в организацию девочек. По их мнению, это приведёт к путанице, из-за которой родители могут по ошибке записать своих детей не в ту организацию.



По словам представителей Girl Scouts of the United States of America, организация уже пострадала от объявления BSA о смене названия.



«Семьям, школам и общинам по всей стране сказали, что произошло слияние GSUSA и BSA, или даже, что GSUSA больше не существует», — утверждают в организации.



«Родители, которые хотят записать своих детей в гёрлскауты, ошибочно записывают их в программы для девочек, которые предлагает BSA», — приводит NBC News отрывок судебного иска.



Это не может не вызывать беспокойство организации на фоне того, что в последнее время численность ассоциации гёрлскаутов, как и множества других организаций для детей, сокращается. Связано это в первую очередь с несовпадающим расписанием родителей и популярностью спортивных кружков и множества других внеклассных занятий.



В своём официальном заявлении представители Boy Scouts of America отметили, что в ассоциации «приветствуют существование каждой организации, которая способствует формированию характера и лидерских навыков у детей, включая GSUSA, и полагают, что обе организации могут работать с девочками и мальчиками».



При этом в организации подчеркнули, что «внимательно» изучат иск, сообщает NBC News.