Приговор Осиповой приравнивают к процессу над Pussy Riot

Российские правозащитники выразили возмущение по поводу приговора в отношении Таисии Осиповой. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов назвал решение суда ошибкой, а председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что власти хотят запугать граждан страны.

Смоленский суд признал активистку «Другой России» Таисию Осипову виновной в сбыте наркотиков и приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Ее сторонники утверждают, что дело было сфабриковано и настаивают на политической подоплеке процесса, сообщает The Los Angeles Times.

Осипова состояла в «Другой России», а ее супруг Сергей Фомченков в настоящее время является членом исполкома этой незарегистрированной оппозиционной партии. В ноябре 2010 года активистка была арестована по обвинению в торговле наркотиками.

В 2011 ее приговорили к 10 годам колонии. Однако адвокаты женщины обжаловали это решение, отмечает издание.

Тогда процесс получил настолько широкий общественный резонанс, что по нему высказался даже Дмитрий Медведев, который в тот момент занимал должность президента. Он заявил, что считает приговор слишком суровым и попросил прокуратуру пересмотреть дело Осиповой, пишет корреспондент The Los Angeles Times.

Нынешний приговор вызвал резкую реакцию со стороны общественности. В частности глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов назвал вынесенное решение «судебной ошибкой».

В свою очередь глава «Левого фронта» Сергей Удальцов сравнил дело Осиповой с процессом над участницами Pussy Riot, заявив, что их объединяет жестокость вынесенного приговора. «Они все молодые женщины, у некоторых из них есть дети. Оба приговора лишь привлекут на сторону девушек сторонников. Всех запугать не смогут», - заявил оппозиционер.

По этому вопросу высказалась и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. «Лютуют. Значит, такая жесткая линия определена сверху в отношении любого проявления инакомыслия. Стремятся запугать. К сожалению, все последние события об этом говорят — и приговор Осиповой, и приговор Pussy Riot, и следствие по делу о событиях на Болотной 6 мая», - цитирует издание слова правозащитницы.

Сама Осипова свою вину категорически отрицает и утверждает, что найденные в ее квартире наркотики ей подбросили, пишет The Los Angeles Times.