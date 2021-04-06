Das Erste: в Германии предложили отменить выпускные экзамены из-за пандемии

Профсоюз работников образования и науки Германии предложил отменить в школах выпускные экзамены, если показатели заражаемости будут расти, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Однако эта идея встретила активное сопротивление со стороны учителей и министров немецких земель. По их мнению, отмена выпускных экзаменов может негативно сказаться на нынешних школьниках.

На фоне растущей заражаемости Профсоюз работников образования и науки Германии выступил с радикальным предложением — отменить в школах выпускные экзамены и оценивать только успеваемость на занятиях, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Однако такая инициатива пришлась по нраву не всем.

«Если распространение инфекции будет происходить такими драматичными темпами, как того заставляет опасаться третья волна в других соседних европейских странах, земли должны реагировать гибко и отказаться от экзаменов, — считает председатель Профсоюза работников образования и науки Германии Марлис Тепе. — Тогда в основу проставления оценок может лечь, к примеру, успеваемость на занятиях».

По мнению Тепе, даже если из-за пандемии выпускные экзамены не состоятся, аттестаты всё равно должны быть признаны во всех землях Германии. Выпуск 2021 года должен получить полное признание.

Председатель Постоянной конференции министров образования и культуры федеральных земель Германии Бритта Эрнст подчеркнула, что пандемия коронавируса не должна негативно сказаться на школьниках. «Никто не должен создавать для молодых людей, которым сейчас предстоит окончание школы, дополнительную неуверенность в довесок к обычному беспокойству из-за экзаменов», — подчеркнула Эрнст, также занимающая пост министра образования Бранденбурга.

Однако требование Профсоюза работников образования и науки она отвергает: все работали в обстановке большого давления над тем, чтобы экзамены можно было провести в безопасных условиях.

Ранее министр культуры Гессена Александер Лорц заявлял, что Постоянная конференция министров образования и культуры рассчитывает на то, что выпускные экзамены в этом году состоятся по всей Германии. Отмена экзаменов, по его мнению, может плохо сказаться на школьниках: они навсегда останутся теми, кто из-за коронавируса окончил школу в аварийном режиме. Все должны иметь возможность впоследствии с гордостью сказать: «Я сдал совершенно нормальные выпускные экзамены, как и все остальные, — и это в условиях пандемии».

Учителя Германии тоже не поддерживают инициативу по отмене выпускных экзаменов. В прошлом году такое предложение тоже выдвигалось, однако в итоге оказалось, что было абсолютно правильное решение этого не делать. «В 2020 году при аналогичных высоких показателях заражаемости выпускные экзамены удалось провести безопасно и преимущественно без проблем, — отметил председатель немецкого объединения учителей Хайнц-Петер Майдингер. — Результаты были сходными и даже в целом немного лучше, чем в годы до этого».

Немецкое объединение филологов также высказалось за нормальное проведение выпускных экзаменов и призвало политические круги обеспечить соответствующие защитные меры в дни проведения экзаменов, заключает телеканал Das Erste.