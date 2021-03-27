Le Monde: в Великобритании учителя отстранили от работы из-за карикатур Charlie Hebdo

Под давлением родителей директор государственной школы в британском городе Батли отстранил от работы преподавателя религиоведения, который показывал на уроке карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, рассказывает Le Monde. В стране, где закреплено уважительное отношение к религии, главы различных министерств встали на сторону обвиняемого: они осудили угрозы и запугивания со стороны родителей, а также подчеркнули, что учитель имеет право предлагать классу для обсуждения спорные темы.

Дирекция бесплатной государственной школы в Батли на севере Великобритании отстранила от работы 29-летнего преподавателя религиоведения, который показывал на уроке карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, сообщает Le Monde. Значительную часть городского населения составляют индо-пакистанцы, и родители учеников выразили своё возмущение действиями учителя.

Как рассказывает французская газета, в понедельник, 22 марта, преподаватель, чьё имя не называется, показал во время своего занятия карикатуры на пророка Мухаммеда — по крайней мере, такую версию событий предлагает благотворительное общество мусульман Йоркшира «Смысл жизни». Именно оно, согласно информации The Daily Telegraph, стало катализатором конфликта: его исполнительный директор Саджад Хуссейн обвинил учителя в «садистском поведении» и пригрозил прекратить сотрудничество ассоциации со школой, если его не уволят.

Директор образовательного заведения Гэри Киббл попытался разрядить обстановку и урезонить недовольных родственников. В прессе появились отрывки из его письма, где он приносит «свои искренние извинения» родителям и добавляет, что показанные детям картинки были «совершенно неприемлемыми». Преподавателя отстранили от работы, его ожидает внутреннее расследование. По данным The Daily Telegraph, его также поместили под наблюдение полиции.

В статье отмечается, что убийство Самюэля Пати в октябре 2020 года шокировало Соединённое Королевство, однако очень жёсткая позиция французского правительства, выступившего ярым защитником светского характера государства, встретило недопонимание и даже резкую критику по ту сторону Ла-Манша. В стране, где англиканство является государственной религией, богохульство перестало считаться клеветой только с 2008 года (в Англии и Шотландии), однако в правилах закреплено уважительное отношение к религиям.

Министр образования Гэвин Уильямсон в четверг безоговорочно осудил «угрозы и запугивание» в адрес учителя, назвал «совершенно недопустимыми» акции протеста родителей перед школой и подчеркнул, что преподаватели «имеют право предлагать ученикам спорные темы». В пятницу в эфире Sky News министр жилищно-коммунального хозяйства Роберт Дженрик заявил, что правительство Великобритании не должно позволять запугивать учителей, однако его слова только подлили масла в огонь. «Вызывает тревогу тот факт, что Министерство образования решило усилить разногласия, критикуя родителей, вместо того чтобы попытаться собрать участников для уважительного обсуждения», — сожалеет глава Фонда Рамадан в Манчестере Мохаммед Шафик.

В Великобритании религиозные символы в общественном месте не являются предметом споров, однако и ей довелось пережить несколько терактов исламистов. Политическая элита всех сортов очень озабочена тем, чтобы избежать любых высказываний, которые можно назвать исламофобскими, — именно поэтому происходящее в Батли вызвала такое удивление и беспокойство, пишет Le Monde.