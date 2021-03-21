Daily Mail: в палате лордов призвали британское правительство отменить школьную форму

В палате лордов Великобритании призвали отменить школьную форму, назвав её «репрессивным аспектом образовательной системы», пишет Daily Mail. Между тем не все британские пэры согласились с этой позицией, указав на возможные негативные последствия её отмены.

Школьная форма «репрессивна» и должна быть отменена, чтобы ученики могли «найти свой собственный стиль», пишет Daily Mail со ссылкой на заявление ряда британских пэров, адресованное правительству Британии.



Палата лордов выразила свою поддержку новому законопроекту, который направлен на то, чтобы сделать униформу в Англии более доступной. Согласно этому документу, школы должны будут свести к минимуму использование элементов одежды с символикой учебного заведения, например, блейзеров, а также принять меры для обеспечения доступности подержанных вещей.



Граф Кланкарти, выступая перед остальными пэрами, заявил, что поддерживает предложения по сокращению расходов, содержащиеся в законопроекте об образовании. Однако затем он добавил: «Но лучше избавьтесь от школьной формы».



«Это устаревшая идея, по сути, репрессивный аспект самой образовательной системы, предназначенный для того, чтобы держать детей в узде. Кроме того, это, по факту, часть более широкой образовательной политики, работающей против подхода, при котором образование ориентировано на ребёнка. Ни в одной школе не должно быть школьной формы», — подчеркнул он.



Лорд Кланкарти также добавил, что его 16-летняя дочь ходит в школу, где нет школьной формы. А затем он привёл её мнение по этому вопросу.



«Слава Богу, мне не нужно носить школьную форму, — заявила она ему. — А то я бы не смогла самовыражаться каждый день».



Часть пэров поддержали лорда Кланкарти. Так, один из них заявил: «Это подходящее место для подростков, где они, в частности, могут проверить на практике, что можно надеть, и найти свой собственный стиль, и это само по себе является важной частью образования».



Однако некоторые члены палаты лордов выразили своё несогласие.



Так, лорд Стори поделился своим опытом работы в школе в неблагополучном районе, где ни директор, ни местные власти «не верили в школьную форму».



«Это привело к гонке за новейшей дизайнерской одеждой, за последними моделями свитшотов, футболок, кроссовок и прочего. Всё это сильно огорчало учеников, а тех, кто не мог позволить себе новейший «прикид», как они это называли, часто обзывали и травили», — отметил он.