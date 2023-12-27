Демарш Харлан, исчезновение Горбачёвой, избиение Шведа и поцелуй Рубиалеса: главные спортивные скандалы 2023 года

Украинка Ольга Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию, а Веру Звонарёву депортировали из Варшавы. Бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса отстранили от футбола на три года за поцелуй Дженни Эрмосо, а Дани Алвесу грозит до 12 лет тюремного заключения. Алина Горбачёва напугала общественность своим исчезновением, а Иван Федотов возобновил выступления за ЦСКА, несмотря на санкции со стороны IIHF. Главные спортивные скандалы 2023 года — в материале RT.

Депортация Звонарёвой и отказ от рукопожатий

2023-й прошёл под знаком борьбы отечественных спортсменов за свои права. В некоторых видах их допустили до международных соревнований, в других — нет. Так, разрешили стартовать, пусть и с рядом ограничений, в фехтовании. Но и там не обошлось без скандала, разгоревшегося во время чемпионата мира.

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Всё дело в правиле, согласно которому соперники обязаны жать друг другу руки. Однако украинка Ольга Харлан после схватки с россиянкой Анной Смирновой отказалась это делать. Из-за столь грубого нарушения FIE строго наказала девушку: её сняли с турнира и дисквалифицировали на два месяца.

Но под давлением украинской стороны федерация была вынуждена вскоре пойти на попятную и снять санкции. Более того, глава МОК Томас Бах лично гарантировал Харлан лицензию на Олимпийские игры — 2024, даже если она не сможет её завоевать.

В теннисе, где игроки тоже по традиции всегда жмут друг другу руки, всё дошло до абсурда. Украинки на протяжении полутора лет предпочитали не замечать у сетки соперниц из России и Белоруссии. Апогея ситуация достигла в начале июня во время встречи между Элиной Свитолиной и Ариной Соболенко на «Ролан Гаррос». Последняя дожидалась оппонентку для приветствия, но та сразу поблагодарила судью на вышке. Часть зрителей встретили данный поступок недовольным гулом.

К сожалению, сталкивались отечественные теннисисты и с более серьёзными сложностями. Например, Веру Звонарёву в июле выдворили из Польши и не позволили ей принять участие в турнире WTA в Варшаве. Со схожими проблемами весной столкнулась Виталия Дьяченко. Она, в отличие от соотечественницы, не летела в Польшу, а отправлялась из Египта во Францию с транзитом в Варшаве. Но её всё равно не пустили на борт, сославшись на постановление властей страны.

Арест Алвеса и обвинение Макгрегора

Мало кто мог ожидать, что сенсационная победа женской сборной Испании на чемпионате мира поставит крест на карьере главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Причиной послужило поведение функционера. На церемонии награждения он поцеловал в губы полузащитника Дженни Эрмосо.

Это привело к самым серьёзным последствиям. Чиновника обвинили едва ли не в сексуальных домогательствах. Сам он поначалу отказался уходить в отставку, подчеркнув, что всё произошло по обоюдному согласию и в пылу эмоций. Позже Рубиалес всё же принёс извинения, но волну общественного гнева было уже не остановить. В сентябре Луис объявил об уходе из RFEF. А в конце октября ФИФА отстранила его на три года от любой деятельности, связанной с футболом. Аналогичный вердикт вынес Спортивный суд Испании.

А вот бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес вовсе рискует получить тюремный срок. Зимой он был взят под стражу из-за обвинения в изнасиловании. Сообщается, что он домогался одной из девушек в ночном клубе и принудил её к сексуальному контакту. В свою очередь, адвокаты спортсмена настаивали на том, что всё произошло добровольно.

В ноябре суд завершил расследование дела. Прокуратура потребовала для одного их самых титулованных игроков в истории девять лет заключения. А представители пострадавшей настаивают на максимально возможном сроке — 12 годах. При этом сама женщина отказывается от примирения и выплаты компенсации.

Практически ни один год не обходится без скандала с участием Конора Макгрегора. Вот и в 2023-м женщина обвинила его в попытке принуждения к сексуальному контакту прямо во время четвёртого матча финальной серии НБА между «Майами» и «Денвером». Якобы он силой заставил её пройти в мужской туалет и там напал.

Волна обвинений в изнасиловании затронула даже шахматы. Сразу 14 представительниц данного вида во Франции подписали открытое письмо против сексуального насилия в спорте. Они признались, что подвергались ему — устному, письменному или физическому — со стороны игроков, тренеров, арбитров или менеджеров.

Заявление Дюамель и иски Шветского

Традиционно не обошлось без скандалов и в фигурном катании. На этот раз максимальное внимание оказалось приковано к исчезновению Алины Горбачёвой. 29 августа чемпионка России, судя по записям с камер видеонаблюдения, вышла с занятия и отправилась в парк. На следующий день в органы правопорядка обратилась её мать. Тщательные поиски прошли в том самом парке, а водолазы изучили дно Москвы-реки в данном районе.

К счастью, всё закончилось благополучно. Выяснилось, что ночь 16-летняя спортсменка провела в одном из подъездов жилого дома возле тренировочной арены, а потом гуляла и посещала магазины и кафе. Обнаружили её в кинотеатре одного из ТЦ. При этом отмечалось, что причиной подобного поведения девушки послужил конфликт с наставником Софьей Федченко.

Не обошлось и без нападок иностранных фигуристов на российских коллег. В этом плане снова отметилась Меган Дюамель. Она обвинила Ксению Столбову и Фёдора Климова в том, что те во время международных стартов в перерывах после разминок зачастую отправлялись в раздевалку в компании врача сборной Филиппа Шветского. Столбова жёстко ответила ей в социальных сетях.

РИА Новости

© Александр Вильф

Интервью Сотниковой и дисквалификация Халеп

К сожалению, не обошёлся год и без допинговых скандалов. В случае с Аделиной Сотниковой речь шла лишь о неаккуратной фразе. Летом в одном из интервью она сообщила, что после Олимпийских игр — 2014 в Сочи в её пробе якобы обнаружили запрещённое вещество, но вторая оказалась чистой. Позже девушка выложила пост в социальных сетях, где объяснила сказанное. По её заверениям, проблема заключалась только в том, что на пробирке нашли царапину. Сотникова посетовала: СМИ раскрутили всё на ровном месте.

В куда более неприятную ситуацию попали хоккеисты «Толпара», фарм-клуба «Салавата Юлаева», выступающего в МХЛ. В апреле положительные тесты на мельдоний сдали сразу семь игроков. В коллективе тут же объявили о проведении внутреннего расследования. Тщательно изучило произошедшее и РУСАДА. А в конце августа несколько атлетов обвинили во всём тренера по физподготовке Игоря Загретдинова: по словам хоккеистов, он угрозами заставлял их употреблять запрещённые препараты.

А известной теннисистке Симоне Халеп допинговый скандал с большой долей вероятности может стоить карьеры. Ещё в 2022-м она была отстранена, когда в её организме обнаружили роксадустат. Считается, что он способен стимулировать выработку запрещённого эритропоэтина.

В сентябре румынку дисквалифицировали сразу на четыре года за два нарушения антидопинговых правил. Бывшая первая ракетка планеты оспорила данный вердикт в CAS. Также она подала иск к компании-производителю биодобавок и прекратила сотрудничество с наставником Патриком Муратоглу, взявшим на себя ответственность за случившееся.

Избиение Шведа и нападение на судью

2023-й оказался омрачён и нападениями на известных спортсменов. Например, весной в столичном заведении жёстко избили одного из самых ярких баскетболистов страны — Алексея Шведа.

Универсала госпитализировали с черепно-мозговой травмой, у него диагностировали ретроградную амнезию. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Вскоре троих обвиняемых отправили под арест до июля, а следствие обвинило их в хулиганстве.

В аналогичную ситуацию чуть позже попал другой известный баскетболист — Никита Шабалкин. Чемпиона Евробаскета избили в подмосковной деревне Голиково в районе Золотые Купола. Его также доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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В футболе болельщиков больше всего шокировало нападение на судью Халила Умута Мелера после окончания встречи высшей лиги чемпионата страны между «Анкарагюджю» и «Ризеспором». Президент первого клуба Фарук Коджа, недовольный работой арбитра, ударил его по лицу. Мужчина упал, после чего получил ещё несколько ударов ногами по голове от двух других человек.

В больнице у рефери обнаружили не только гематому, но и перелом глазницы. Сам он заявил о завершении карьеры и подчеркнул, что намерен добиться справедливости в суде. Произошедшее вызвало настолько серьёзный резонанс, что чемпионат Турции на время прервали, а на Коджу наложили жёсткие санкции, пожизненно отстранив от любой деятельности, связанной с футболом. Вдобавок «Анкарагюджю» проведёт пять домашних встреч без зрителей.

Не менее вопиющий инцидент случился в октябре во Франции. Там в преддверии дерби между «Марселем» и «Лионом» фанаты «Олимпика» забросали автобус гостей бутылками и фаерами и даже разбили стекло в том месте, где сидел главный тренер Фабио Гроссо. Специалисту сильно рассекли лицо осколками. В итоге противостояние перенесли на декабрь, хотя на трибунах собрались десятки тысяч зрителей.

Для поп-ММА драки за пределами октагона — давно явление обыденное. Однако массовая потасовка в преддверии поединка Шовхала Чурчаева и Артёма Рофаля в рамках «Нашего дела» вышла за рамки. Уроженец Чечни вместе с друзьями атаковал одного из молодых людей прямо по ходу пресс-конференции, проходящей в обычном столичном ТЦ. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, нескольких наиболее активных участников задержали. Сам Чурчаев получил перелом пальца и вынужден был отказаться от схватки.

Отказ Проворова и задержание Гальченюка

Между тем в хоккее болельщики на протяжении нескольких месяцев следили за судьбой Ивана Федотова. Летом он завершил службу в армии и вернулся в расположение ЦСКА. При этом армейцам ещё предстояло урегулировать ситуацию с контрактом вратаря, ведь в 2022-м он подписал соглашение с «Филадельфией».

В августе IIHF заняла сторону клуба НХЛ и дисквалифицировала голкипера на четыре месяца. Москвичам же на год запретили осуществлять международные трансферы. Но красно-синие проигнорировали данный вердикт и включили атлета в заявку. Не стали чинить препятствий и в КХЛ, отметив, что соблюдения его права на труд потребовали в Генпрокуратуре.

Федотов вышел на лёд в первом же матче регулярки с «Ак Барсом» и продолжил регулярно играть в дальнейшем. В международной федерации ограничились наложением на ФХР штрафа в размере 5 тыс. швейцарских франков, но не исключили при определённых обстоятельствах лишения ФХР членства.

В НХЛ обратил на себя внимание отказ Ивана Проворова принять участие в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества*. Защитник не стал выходить на раскатку в специальном джерси радужной расцветки, сославшись на религиозные убеждения. После этого он подвергся осуждению в социальных сетях. При этом Джон Торторелла, наставник «Филадельфии», цвета которой хоккеист защищал на тот момент, поддержал подопечного.

А вот Алекс Гальченюк самостоятельно поставил крест на карьере в Северной Америке. В июле американец был арестован в Скотсдейле. Ему предъявили ряд обвинений, в том числе в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении аресту и угрозах. Спустя неделю контракт с «Аризоной» расторгли. Позже Алекса оправдали по пяти пунктам из шести и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых засчитали как отбытый, а ещё 27 постановили отменить после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления спиртных напитков. В итоге уже в августе нападающий стал хоккеистом СКА.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Жест Соболева и агрессия Абаскаля

В отечественном футболе на первый план зачастую выходили тренеры. Например, незадолго до зимнего перерыва эмоциональным поступком во встрече с «Ахматом» отметился наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. Форвард грозненцев Бернард Бериша, отдав голевой пас, побежал в направлении испанца и прыгнул в его сторону. Иностранец не сдержался, схватил его и швырнул на газон, за что тут же получил красную карточку. Позже КДК РФС дисквалифицировал его на два матча (плюс один — условно).

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Самую жёсткую тираду позволил себе наставник «Локомотива» Михаил Галактионов. По окончании встречи с «Крыльями Советов», в которой москвичи упустили победу на 112-й минуте с пенальти, он нецензурно оценил работу бригады арбитров. Его дисквалифицировали на два матча.

Не сдержал эмоций даже Леонид Слуцкий, сейчас находящийся без клуба. Он вступился за Артёма Дзюбу после конфликта форварда с журналистом издания «РБ Спорт» Виталием Бородиным. Бывший рулевой сборной России обвинил корреспондента в непрофессионализме и нецензурно высказался, за это комитет по этике РФС оштрафовал его на 100 тыс. рублей и отстранил на год от любой деятельности, связанной с футболом, условно.

Впрочем, и сами представители СМИ порой конфликтовали между собой. Например, летом Василий Уткин остался недоволен работой комментаторов «Матч ТВ» Михаила Моссаковского и Александра Неценко на матче РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». Их репортаж он счёл ужасающим. В ответ Моссаковский посетовал, что Уткин сам давно не выходил в эфир.

Чуть позже состоялся публичный спор между двумя звёздами телеканала — Дмитрием Губерниевым и Константином Геничем. Последний выразил негодование отсутствием в числе номинантов на премию ТЭФИ «Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор» отработавших финал ЧМ-2022 Дмитрия Шнякина и Романа Трушечкина. Губерниев же, претендующий на награду вместе с Георгием Черданцевым, посоветовал коллегам больше трудиться.

Наконец, нельзя не вспомнить скандальный инцидент в мае в дерби «Спартак» — ЦСКА. Тогда форвард красно-белых Александр Соболев показал защитнику армейцев Виллиану Роше неприличный жест, за что был удалён. Бразилец попытался объяснить рефери, что случилось, и для наглядности продемонстрировал тот самый жест. Сергей Карасёв неожиданно удалил и его. В итоге КДК РФС дисквалифицировал россиянина на четыре тура, а наказание бразильца отменил.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Скандал вокруг Винисиуса и дело о коррупции в «Барселоне»

Между тем его известный соотечественник Винисиус стал героем грандиозного расистского скандала. Во время матча прошлого сезона Примеры с «Валенсией» футболиста «Реала» неоднократно оскорбляли по национальному признаку. К сожалению, подобное с ним произошло не впервые.

Из-за этого латиноамериканец обвинил руководство Ла Лиги в бездействии и сокрытии проблемы и вступил в публичную перепалку с президентом организации Хавьером Тебасом. Спустя всего несколько дней были задержаны трое подозреваемых. Им предъявили обвинение в совершении преступления на почве ненависти.

А Шимона Марциняка едва не отстранили от обслуживания финала Лиги чемпионов из-за участия в мероприятии польского политика Славомира Менцена, известного крайне правыми взглядами. В УЕФА приняли во внимание раскаяние судьи. По его заверениям, он был введён в заблуждение и не поддерживает данную идеологию.

Куда более серьёзные проблемы возникли у троих итальянских футболистов: Николо Фаджоли, Сандро Тонали и Николо Дзаньоло. Их обвинили в игре на нелегальном тотализаторе. Первый уже понёс наказание в виде дисквалификации сроком на семь месяцев и штрафа в размере €12,5 тыс. А вот судьба его товарищей пока остаётся неясной. Осенью обоих вывели из состава сборной. При этом, по информации СМИ, в деле может быть замешан целый ряд исполнителей, выступающих в Серии А.

Итальянский футбол в 2023-м в целом был скандальным. Например, была поставлена точка в разбирательствах о финансовых махинациях «Ювентуса». С команды сняли 10 очков в предыдущем розыгрыше первенства страны, а менеджеров отстранили от футбольной деятельности на срок от восьми месяцев до двух с половиной лет. Более того, УЕФА исключил туринцев из еврокубков на один сезон и оштрафовал на €20 млн.

Против «Барселоны» прокуратура и вовсе выдвинула обвинения в коррупции. Бывшие руководители сине-гранатовых, помимо непосредственно коррупции, подозреваются в недобросовестном администрировании, фальсификации документов и работе с судьями. Теперь каталонцам грозит наказание вплоть до ликвидации юридического лица.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.