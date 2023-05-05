Хулиганство с применением насилия: суд арестовал участников нападения на баскетболиста Шведа

Следствие предъявило обвинение в хулиганстве трём фигурантам дела о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Суд отправил их под арест до 2 июля. Обвиняемые своей вины не признали. Ещё один возможный участник конфликта задержан, сообщает СК. Сам армеец остаётся в больнице, а его одноклубники в знак поддержки надели специальные майки на матч бронзовой серии Единой лиги ВТБ.

Продолжается расследование по делу о нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. В пятницу пресс-служба столичной прокуратуры сообщила о выдвинутых обвинениях в отношении трёх фигурантов, задержанных несколькими днями ранее. Им инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 213 УК РФ, — хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия к гражданам.

Статья предполагает несколько вариантов наказания. Осуждённые могут получить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период от трёх до четырёх лет. Также суд может назначить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

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«Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем трио задержанных отказалось признавать вину. Следствие подало ходатайство в суд об их аресте. Просьба была удовлетворена — на заседании в пятницу, 5 мая, молодых людей заключили под стражу до 2 июля.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Глеба Писарева, Князя Амирасланова и несовершеннолетнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости сообщение Пресненского суда Москвы.

Ещё один возможный участник конфликта был задержан 5 мая в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК.

Само дело накануне было изъято из производства органов внутренних дел и передано в управление Следственного комитета в связи с возрастом одного из участников нападения. По данным СМИ, младшему брату Амирасланова 17 лет.

«Поскольку один из фигурантов несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного Следственного комитета», — поясняется в сообщении прокуратуры Москвы.

Пока доподлинно неизвестно, что послужило причиной конфликта. По данным источника RT в правоохранительных органах, в тот вечер компания молодых людей отмечала в ресторане «Джун» день рождения друга.

«В своих показаниях [один из подозреваемых] утверждает, что вышел на крыльцо, где, по его словам, курила женщина, от неё исходил запах алкоголя. Предположительно, это была супруга баскетболиста. Парень сделал замечание, начался разговор на повышенных тонах. Спор перешёл на тему, какая команда сильнее. Кто-то из толпы крикнул: «Спартак» — чемпион!», что сильно разозлило женщину», — рассказал источник.

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После этого участники перепалки разошлись, но конфликт вспыхнул опять, когда компания вновь встретилась с женщиной. К тому моменту она была уже вместе со Шведом. Баскетболист попытался за неё заступиться, после чего и началась драка, завершившаяся печальными последствиями для Алексея.

Швед по-прежнему остаётся в больнице с черепно-мозговой травмой. По словам врача ЦСКА Тимофея Гаева, спортсмен сохраняет позитивный настрой, несмотря на серьёзность повреждений.

«Мы сутки напролёт вместе с лечащими врачами, вместе с Лёшей находимся. Следим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжёлая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. С удовольствием встречает всех, кто приходит его навестить. Поэтому у нас хорошие ощущения по поводу всей картины», — цитирует Гаева «Матч ТВ».

В палате Шведа посетили Никита Курбанов, Семён Антонов, Девонте Кейкок и Самсон Руженцев, а также главный тренер ЦСКА Эмил Райкович. Пожелания скорейшего выздоровления игроку приходят со всего мира. Например, соответствующие посты в соцсетях опубликовали испанская «Барселона» и турецкий «Анадолу Эфес». Акцию в поддержку армейца подготовили и в ЦСКА: баскетболисты вышли в специальных майках на трёхминутную разминку и представление команд во время матча бронзовой серии с «Зенитом».

«Алексей пока лежит в больнице, его лечат, (проходит) процедуры. Он непременно поправится, но нужно время», — заверил президент клуба Андрей Ватутин.