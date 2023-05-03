Игроки ПБК ЦСКА навестили в больнице Шведа, получившего травмы головы в результате нападения

Баскетболисты ПБК ЦСКА навестили в больнице одноклубника Алексей Шведа, который получил травмы головы в результате нападения.

«Мы желаем Алексею много сил, терпения и оптимизма в этот нелёгкий период. Скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов выразил надежду, что уголовное дело в отношении нападавших на Шведа будет завершено наказанием по всей строгости.