Врач заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может не вернуться в спорт после нападения
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«Может и не вернутьcя. Вcё будет завиcеть от сохранения координации движений и ментальных оcобенноcтей. То еcть его восприятия окружающей информации. Надеемся, что прогнозы будут благополучные», — цитирует Литвиненко телерадиокомпания «Звезда».
2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее баскетболисты ПБК ЦСКА навестили в больнице Шведа.