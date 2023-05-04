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Врач заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может не вернуться в спорт после нападения

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Спортивный врач Андрей Литвиненко заявил, что игрок ЦСКА Алексей Швед может не вернуться в баскетбол после нападения в центре Москвы.
Врач заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может не вернуться в спорт после нападения
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«Может и не вернутьcя. Вcё будет завиcеть от сохранения координации движений и ментальных оcобенноcтей. То еcть его восприятия окружающей информации. Надеемся, что прогнозы будут благополучные», — цитирует Литвиненко телерадиокомпания «Звезда».

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому. 

Ранее баскетболисты ПБК ЦСКА навестили в больнице Шведа.

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