Врач заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может не вернуться в спорт после нападения

Спортивный врач Андрей Литвиненко заявил, что игрок ЦСКА Алексей Швед может не вернуться в баскетбол после нападения в центре Москвы.

«Может и не вернутьcя. Вcё будет завиcеть от сохранения координации движений и ментальных оcобенноcтей. То еcть его восприятия окружающей информации. Надеемся, что прогнозы будут благополучные», — цитирует Литвиненко телерадиокомпания «Звезда».

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее баскетболисты ПБК ЦСКА навестили в больнице Шведа.