Президент ЦСКА выразил уверенность, что Швед поправится после нападения

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о защитнике армейского клуба Алексее Шведе.

«Алексей пока лежит в больнице, его лечат, проходит процедуры. Он непременно поправится, но нужно время», — приводит слова Ватутина РИА Новости.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа.