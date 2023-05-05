Президент ЦСКА выразил уверенность, что Швед поправится после нападения
- РИА Новости
«Алексей пока лежит в больнице, его лечат, проходит процедуры. Он непременно поправится, но нужно время», — приводит слова Ватутина РИА Новости.
2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа.