Баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа
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«На трёхминутной разминке и представлении команд игроки будут в майках в поддержку Алексея Шведа», — приводит слова пресс-службы ЦСКА ТАСС.
2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Матч с «Зенитом» состоится 5 мая. Начало — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что главный подозреваемый в избиении Шведа мог сбежать за границу.