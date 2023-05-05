Баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа

В пресс-службе ПБК ЦСКА сообщили, что баскетболисты армейского клуба выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку своего одноклубника Алексея Шведа, на которого было совершено нападение.

«На трёхминутной разминке и представлении команд игроки будут в майках в поддержку Алексея Шведа», — приводит слова пресс-службы ЦСКА ТАСС.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Матч с «Зенитом» состоится 5 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что главный подозреваемый в избиении Шведа мог сбежать за границу.