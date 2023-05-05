Источник: главный подозреваемый в избиении Шведа мог сбежать за границу

Главный подозреваемый в деле об избиении защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа до сих пор не найден.

По информации Telegram-канала Shot, следствие сейчас пытается выяснить, мог ли 31-летний Юсуф уехать за границу. Отмечается, что полиция задержала трёх подозреваемых. Все они заявили, что именно Юсуф наносил самые тяжёлые удары спортсмену.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что следствие запросит арест напавших на российского баскетболиста Шведа.