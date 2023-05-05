Следствие запросит арест напавших на российского баскетболиста Шведа
- РИА Новости
«Задержаны три фигуранта 2003, 2005 годов рождения, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении последние не признали», — передаёт сообщение ведомства РИА Новости.
В СК также добавили, что они 5 мая будут ходатайствовать перед судом об аресте фигурантов.
2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение в хулиганстве трём фигурантам дела о нападении на Шведа.