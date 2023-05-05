Следствие предъявило обвинение в хулиганстве трём фигурантам дела о нападении на Шведа

Стали известны подробности расследования по делу избиения защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.

Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц с применением насилия к гражданам).

Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» поддержал Шведа после избиения.