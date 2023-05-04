Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Анадолу Эфес» поддержал Шведа после избиения

Короткая ссылка
Пресс-служба турецкого баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» опубликовала пост в поддержку игрока ЦСКА Алексея Шведа, которого избили в Москве.
«Анадолу Эфес» поддержал Шведа после избиения
  • Gettyimages.ru

«Мы передаём наши наилучшие пожелания игроку ЦСКА Алексею Шведу», — говорится в сообщении в социальных сетях.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому. 

Ранее сообщалось, что дело о причинении телесных повреждений Шведу передано в управление СК по Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить