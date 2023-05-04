«Анадолу Эфес» поддержал Шведа после избиения

Пресс-служба турецкого баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» опубликовала пост в поддержку игрока ЦСКА Алексея Шведа, которого избили в Москве.

«Мы передаём наши наилучшие пожелания игроку ЦСКА Алексею Шведу», — говорится в сообщении в социальных сетях.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что дело о причинении телесных повреждений Шведу передано в управление СК по Москве.