Дело о причинении телесных повреждений Шведу передано в управление СК по Москве

Дело о причинении телесных повреждений баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу передано в управление Следственного комитета по Москве.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что решение принято в связи с тем, что один из фигурантов дела несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее спортивный врач Андрей Литвиненко заявил, что игрок Швед может не вернуться в баскетбол после нападения.