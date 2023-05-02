«У него частичная потеря памяти»: баскетболист Швед подвергся нападению после вылета ЦСКА из Единой лиги ВТБ

Баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа избила группа молодых людей на выходе из ресторана в центре Москвы. Спортсмена госпитализировали с черепно-мозговой травмой, у него диагностировали ретроградную амнезию. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. По одной из версий, причиной нападения могло стать то, что нападавшие проиграли на ставках большую сумму денег из-за сенсационного вылета армейцев из Единой лиги ВТБ.

Защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой и не сможет помочь своей команде в борьбе за бронзовые награды Единой лиги ВТБ.

Вечером 1 мая на баскетболиста, выходившего с женой из ресторана «Джун» в центре Москвы, напала группа молодых людей. Инцидент произошёл в тот же день, когда армейцы впервые в истории не смогли пробиться в финал Единой лиги, чем, конечно же, разочаровали не только себя, но и большую армию своих поклонников. ЦСКА дома уступил «Локомотиву-Кубань» в овертайме со счётом 100:103. Швед провёл на паркете почти 38 минут и набрал 22 очка.

По одной из версий, именно неудачное выступление красно-синих стало причиной инцидента. Как сообщают некоторые СМИ, компания из четырёх-пяти человек, которая оказалось в том же заведении, что и Алексей, могла проиграть крупную сумму на ставках. Они сидели в соседнем зале и, похоже, увидев спортсмена, решили высказать ему свои претензии.

«Баскетболист не был пьян. Компания заказала стол на большое количество человек, но многие не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана», — объяснил источник РИА Новости.

Как рассказал агент игрока Обрад Фимич, подошедшие к Алексею находились в неадекватном состоянии, когда начали приставать к защитнику и его жене.

«Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как он сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были настроены затеять драку вчетвером-впятером против одного. В итоге после нанесения ударов в область головы Алексей упал, ещё и ударившись о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга», — сообщил Фимич.

По словам агента, повреждения у Шведа очень серьёзные — он выжил чудом.

«Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было, будь он простым нетренированным человеком?» — добавил Фимич.

По информации «Спорт-Экспресса», после удара о тротуар Швед оставался без сознания около 20 минут. А в больнице у игрока была диагностирована ретроградная амнезия: он помнит не все события понедельника. Эту информацию подтвердил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

«Повреждения достаточно серьёзные. Насколько я знаю, исследования ещё не завершены и окончательный диагноз будет сегодня-завтра, может, чуть позже. Нужно время, чтобы провести дополнительные исследования. Есть повреждения, которые уже зафиксированы. Я знаю, что у него была частичная потеря памяти», — сказал функционер.

Поиском нападавших занимаются сотрудники полиции. Как сообщили в МВД, ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц). Наказание же будет зависеть от того, насколько серьёзной окажется травма Алексея.

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом, по данным СМИ, личности некоторых нападавших уже установлены. А по информации Telegram-каналов, Шведу даже звонил один из злоумышленников с предложением решить вопрос мирным путём.

В ЦСКА пообещали оказать спортсмену всю необходимую помощь по восстановлению после травмы. Как отметил Ватутин, никто не будет торопиться с его выпиской из больницы.

«Сколько потребуется времени? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — сказал специалист.

Надо отметить, что это не первый случай нападения на представителей баскетбольного ЦСКА. В 2015 году двое неизвестных избили самого Ватутина, выходившего из продуктового магазина. Он был госпитализирован с множественными травмами головы и рук. Функционеру даже потребовалась операция.