«У него частичная потеря памяти»: баскетболист Швед подвергся нападению после вылета ЦСКА из Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой и не сможет помочь своей команде в борьбе за бронзовые награды Единой лиги ВТБ.
Вечером 1 мая на баскетболиста, выходившего с женой из ресторана «Джун» в центре Москвы, напала группа молодых людей. Инцидент произошёл в тот же день, когда армейцы впервые в истории не смогли пробиться в финал Единой лиги, чем, конечно же, разочаровали не только себя, но и большую армию своих поклонников. ЦСКА дома уступил «Локомотиву-Кубань» в овертайме со счётом 100:103. Швед провёл на паркете почти 38 минут и набрал 22 очка.
По одной из версий, именно неудачное выступление красно-синих стало причиной инцидента. Как сообщают некоторые СМИ, компания из четырёх-пяти человек, которая оказалось в том же заведении, что и Алексей, могла проиграть крупную сумму на ставках. Они сидели в соседнем зале и, похоже, увидев спортсмена, решили высказать ему свои претензии.
«Баскетболист не был пьян. Компания заказала стол на большое количество человек, но многие не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана», — объяснил источник РИА Новости.
Как рассказал агент игрока Обрад Фимич, подошедшие к Алексею находились в неадекватном состоянии, когда начали приставать к защитнику и его жене.
«Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как он сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были настроены затеять драку вчетвером-впятером против одного. В итоге после нанесения ударов в область головы Алексей упал, ещё и ударившись о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга», — сообщил Фимич.
По словам агента, повреждения у Шведа очень серьёзные — он выжил чудом.
«Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было, будь он простым нетренированным человеком?» — добавил Фимич.
По информации «Спорт-Экспресса», после удара о тротуар Швед оставался без сознания около 20 минут. А в больнице у игрока была диагностирована ретроградная амнезия: он помнит не все события понедельника. Эту информацию подтвердил президент ЦСКА Андрей Ватутин.
«Повреждения достаточно серьёзные. Насколько я знаю, исследования ещё не завершены и окончательный диагноз будет сегодня-завтра, может, чуть позже. Нужно время, чтобы провести дополнительные исследования. Есть повреждения, которые уже зафиксированы. Я знаю, что у него была частичная потеря памяти», — сказал функционер.
Поиском нападавших занимаются сотрудники полиции. Как сообщили в МВД, ведомство возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц). Наказание же будет зависеть от того, насколько серьёзной окажется травма Алексея.
«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При этом, по данным СМИ, личности некоторых нападавших уже установлены. А по информации Telegram-каналов, Шведу даже звонил один из злоумышленников с предложением решить вопрос мирным путём.
В ЦСКА пообещали оказать спортсмену всю необходимую помощь по восстановлению после травмы. Как отметил Ватутин, никто не будет торопиться с его выпиской из больницы.
«Сколько потребуется времени? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — сказал специалист.
Надо отметить, что это не первый случай нападения на представителей баскетбольного ЦСКА. В 2015 году двое неизвестных избили самого Ватутина, выходившего из продуктового магазина. Он был госпитализирован с множественными травмами головы и рук. Функционеру даже потребовалась операция.
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