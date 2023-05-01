Мышкин: ЦСКА уступил в полуфинале Лиги ВТБ из-за засилья иностранных игроков 

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады Анатолий Мышкин назвал причины поражения московского ЦСКА в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

«Все привыкли к победам ЦСКА. Что тут говорить. Мы как раз недавно отмечали столетие нашего большого армейского сообщества и вспоминали об этом. Конечно, то, что красно-синие не вышли в финал, — это проблема. И, на мой взгляд, причина этой проблемы — засилье иностранных игроков. Это касается не только нашего клуба, но и других команд Единой лиги. При всём уважении к иностранцам, могу сказать, что их присутствие влияет на результаты и на патриотизм. Это очень большая проблема», — заявил Мышкин RT.

Бывший нападающий ЦСКА подчеркнул, что у него была «мотивация играть за клуб, за свою страну и за армию».

«А здесь мотивация заключается в зарабатывании денег. Поэтому, это основная проблема, которую нужно решить клубу ЦСКА», — заключил Мышкин.

Ранее Станислав Ерёмин назвал причины победы «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.