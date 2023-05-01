Ерёмин: победа «Локомотива-Кубань» над ЦСКА — заслуга боевитой молодёжи

Российский тренер Станислав Ерёмин назвал причины победы «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Победа «Локомотива-Кубань» — это заслуга боевитой молодёжи, которая показала свой бойцовский характер, показала самоотдачу, показала, что иногда побеждает мастерство. Если в целом, то ошибок в матче было очень много с обеих сторон. И если ошибки молодых игроков «Локомотива», таких как Александр Щербенёв, Владислав Емченко и другие, простительны, то для опытных игроков ЦСКА такие ошибки недопустимы. Это и повлияло на результат встречи.

Я поздравляю «Локомотив-Кубань» с выходом в финал Единой лиги», — заявил Ерёмин RT.

Ранее сообщалось, что ПБК ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ.