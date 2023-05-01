Кущенко: молодые баскетболисты «Локомотива-Кубань» сыграли ключевую роль в серии с ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что клуб «Локомотив-Кубань» смог переиграть московский ЦСКА в решающем матче серии в том числе и за счёт своих воспитанников.

«Это проект «Локо», который они декларировали три-четыре года назад, когда доверяли молодым в ущерб результату. Сегодня они выиграли самую важную для них встречу. Щербенёв, Мартюк, Емченко стали ключевыми игроками в победной серии с ЦСКА», — цитирует Кущенко ТАСС.

По его мнению, две полуфинальные серии получились уникальными.

«В обоих полуфиналах всё решается в семи матчах», — добавил Кущенко.

«Локомотив-Кубань» переиграл ЦСКА в овертайме седьмого матча серии (103:100) и вышел в финал турнира, где встретится с победителем противостояния серии между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом».

ЦСКА впервые не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ. Армейский клуб в сезоне-2021/22 потерпел поражение в финале от «Зенита».

Ранее чемпион мира по баскетболу Анатолий Мышкин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.