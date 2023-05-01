Мышкин порекомендовал начать сезон-2023/24 матчем ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Чемпион мира по баскетболу Анатолий Мышкин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Что касается «Локомотива-Кубань», то мне сразу вспоминается случай из моей карьеры. Был 1975 год, тогда чемпионом СССР по баскетболу стал «Спартак» из Ленинграда. И ЦСКА проиграл ему в решающем матче. Это был праздник для города, для области. Все радовались тому, что ЦСКА повергнут и ушёл с пьедестала. Но мы вернулись через год и вернули себе титул. Также и сейчас, «Локомотив-Кубань» обыграл многолетнего чемпиона и постоянного фаворита лиги. Пусть все радуются. И я бы порекомендовал Единой лиге начать следующий сезон с матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань», это будет хорошим началом сезона», — сказал Мышкин RT.

Ранее Мышкин заявил, что ЦСКА уступил в полуфинале Лиги ВТБ из-за засилья иностранных игроков.