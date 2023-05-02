СЭ: личности некоторых напавших на защитника ПБК ЦСКА Шведа установлены

Стало известно, что установлены личности напавших на защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», личности некоторых напавших на защитника в центре Москвы установлены.

По информации источника, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло примерно в 23:15.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

1 мая «Локомотив-Кубань» переиграл ЦСКА в овертайме седьмого матча серии (103:100) и вышел в финал турнира, где встретится с победителем противостояния между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом». ЦСКА впервые не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ. Армейский клуб в сезоне-2021/22 потерпел поражение в финале от «Зенита».

Ранее стали известны подробности избиения защитника ПБК ЦСКА Шведа.