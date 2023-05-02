Стали известны подробности избиения защитника ПБК ЦСКА Шведа

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Стало известно, кто избил защитника ЦСКА Алексея Шведа.
Стали известны подробности избиения защитника ПБК ЦСКА Шведа
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Baza», баскетболист отдыхал в ресторане «Джун» в центре Москвы с женой и друзьями. В заведении также проводила время компания из пятерых мужчин.

По информации источника, на выходе из ресторана у Шведа и компании возник конфликт. Через мгновение мужчины оказались на улице, там и произошла драка. От удара игрок упал, из уха у него пошла кровь. На помощь ему пришли сотрудники ресторана, которым удалось защитить Шведа от нападавших.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

1 мая «Локомотив-Кубань» переиграл ЦСКА в овертайме седьмого матча серии (103:100) и вышел в финал турнира, где встретится с победителем противостояния между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом».

ЦСКА впервые не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ. Армейский клуб в сезоне-2021/22 потерпел поражение в финале от «Зенита».

Ранее президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о нападении на Шведа.

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