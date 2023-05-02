Президент ПБК ЦСКА: приложим все усилия, чтобы Швед поправился

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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о нападении на защитника армейского клуба Алексея Шведа.
Президент ПБК ЦСКА: приложим все усилия, чтобы Швед поправился
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сколько займёт восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время. Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — цитирует Ватутина «Спорт-Экспресс».

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения.

Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

«Локомотив-Кубань» переиграл ЦСКА в овертайме седьмого матча серии (103:100) и вышел в финал турнира, где встретится с победителем противостояния между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом».

ЦСКА впервые не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ. Армейский клуб в сезоне-2021/22 потерпел поражение в финале от «Зенита».

Ранее главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович заявил, что неполноценное восстановление после травм лидеров команды стало причиной поражения от краснодарского «Локомотива-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

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