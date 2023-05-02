Райкович: ЦСКА не хватило в полуфинальной серии травмированных лидеров

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович заявил, что неполноценное восстановление после травм лидеров команды стало причиной поражения от краснодарского «Локомотива-Кубань» в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Тяжёлое поражение, поздравляю «Локомотив» с победой. Проблемы пришли для нас в этом сезоне в ключевой момент, это травмы Шведа и Милутинова, из-за этого команда находится не в лучшей форме», — цитирует Райковича ТАСС.

Он подчеркнул, что у армейской команды не было проблемы с недооценкой соперника.

«Мы должны уметь справляться с давлением, у нас не получилось. Обидно, что на протяжении всего сезона мы показывали хороший баскетбол, но из-за травм ведущих игроков мы попали в такое состояние», — заключил Райкович.

«Локомотив-Кубань» переиграл ЦСКА в овертайме седьмого матча серии (103:100) и вышел в финал турнира, где встретится с победителем противостояния серии между казанским УНИКСом и петербургским «Зенитом».

ЦСКА впервые не смог выйти в финал Единой лиги ВТБ. Армейский клуб в сезоне-2021/22 потерпел поражение в финале от «Зенита».

Ранее чемпион мира по баскетболу Анатолий Мышкин прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» над ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.