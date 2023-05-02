Агент Фимич: напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа были в неадекватном состоянии

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Обрад Фимич, агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал, что напавшие на защитника были в неадекватном состоянии.
Агент Фимич: напавшие на баскетболиста ЦСКА Шведа были в неадекватном состоянии
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей без какого-либо повода стала задираться к ним. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись», — написал Фимич в соцсетях.

По информации источника, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло примерно в 23:15.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

Ранее стало известно, что установлены личности напавших на Шведа.

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