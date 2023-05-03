«Должны понести ответственность»: МВД задержало подозреваемых в нападении на игрока ЦСКА Шведа

Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа. По словам задержанных, конфликт начался со словесной перепалки с супругой спортсмена Анастасией Зиадитдиновой, за которую игрок впоследствии вступился. Сама Анастасия отвергает обвинения в том, что якобы оскорбляла нападавших. Баскетболист остаётся в одной из столичных больниц, его состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники московской полиции по горячим следам задержали троих подозреваемых в нападении на атакующего защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа.

«Трое мужчин находились в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным СМИ, в ближайшее время должен быть установлен процессуальный статус каждого из участников инцидента.

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Также была обнародована видеозапись первых показаний задержанных. Один из них признал, что участвовал в потасовке, другой поделился её подробностями. По его словам, в самом начале конфликта возник некий разговор с женой баскетболиста, который задержанный охарактеризовал как «словесное сцепление», после чего Швед вступился за супругу и произошёл «физический контакт».

«Он меня затронул своими руками, после чего я его взял за кофту, сделал ему подсечку через свою ногу, он приземлился на пол», — рассказал молодой человек.

Также он отметил, что на некоторое время отвернулся от Шведа, так как «не чувствовал себя безопасно», и в это время из-за его спины «прилетел удар по Шведу» от человека, который вышел из машины Chevrolet Tahoe. Кто именно ударил спортсмена, допрашиваемый не уточнил.

Третий задержанный отметил, что инцидент произошёл между его друзьями и девушкой. «Словесная перепалка произошла, потом переросла в драку», — пояснил мужчина.

По данным СМИ, молодые люди утверждают, что якобы столкнулись с оскорблениями со стороны супруги баскетболиста Анастасии Зиадитдиновой в связи с их этнической принадлежностью. Однако сама она предлагает совсем иную картину произошедшего.

«Когда мы вышли из ресторана, там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж — лох: «Мы из-за него проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой». Я говорю: «Мой муж самый лучший, что вы мне это говорите», — рассказала Зиадитдинова «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, она категорически отвергла обвинения в оскорблениях на национальной почве.

«Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа — татарин, мусульманин, дедушка — мулла в мечети, я татарка. У Лёши лучший друг — чеченец. С нами в компании были чеченец, азербайджанка. Ещё мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг — еврей. Так что про нацию... Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать», — заявила супруга баскетболиста.

По мнению капитана казанского УНИКСа Андрея Воронцевича, его бывший одноклубник вряд ли мог спровоцировать драку.

«Люди, нападавшие на Шведа, должны понести за это ответственность. Алексей — мой хороший друг, очень спокойный человек, и я не верю, что он мог кого‑то спровоцировать на агрессию. Все мы переживаем за него и желаем ему скорейшего выздоровления», — подчеркнул форвард.

Между тем состояние 34-летнего баскетболиста стабилизировалось, но остаётся тяжёлым. У него диагностирована черепно‑мозговая травма с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. По словам Зиадитдиновой, рано делать какие-то прогнозы, так как спортсмену необходимо пройти повторное КТ-обследование через 10—14 дней.

«У него опухоль, она может расти. Но пока ничего не известно. Нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз, это просто часть того, что опасно. Алексей находится сейчас не в реанимации, он в больнице», — рассказала Анастасия.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Нападавшим может грозить до 12 лет тюрьмы, но многое будет зависеть от того, насколько тяжёлой окажется травма спортсмена. По данным некоторых Telegram-каналов, подозреваемые звонили баскетболисту и пытались замять дело, обещая не поскупиться и предоставить денежную компенсацию. Швед от их предложений отказался.

Надежду на справедливое наказание для нападавших выразил председатель попечительского совета Российской федерации баскетбола, постоянный член Совета безопасности РФ и болельщик армейцев Сергей Иванов.

«Во‑первых, желаю Алексею здоровья и максимально быстрого восстановления. Во‑вторых, надеюсь и уверен, что правоохранительные органы полностью восстановят всю картину произошедшего и участников, а уголовное дело для нападавших будет завершено наказанием по всей строгости», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В свою очередь, агент спортсмена Обрад Фимич рассказал, что Швед настроен оптимистично: общается с семьёй, с близкими и нацелен на выздоровление.

«Получает большое количество сообщений, не всем успевает отвечать. Алексею, всем его родным, мне, друзьям, близким, работникам клуба и команды приходит невероятное количество слов поддержки со всего мира. Мы очень благодарны всем», — сказал Фимич в комментарии РИА Новости.