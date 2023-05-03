МВД: полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

МВД России объявило о задержании подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации Telegram-канала 112, врачи оценивают состояние баскетболиста как тяжёлое. Отмечается, что у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа.

Напомним, что 2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

Ранее сообщалось, что Швед находился без сознания около 20 минут после нападения.