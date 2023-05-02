СЭ: Швед находился без сознания около 20 минут после нападения

Стали известны новые подробности нападения на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.

По информации «Спорт-Экспресса», после нападения спортсмен около 20 минут был без сознания.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее стало известно, что полиция установила личность одного из напавших на баскетболиста Шведа.