СЭ: Швед находился без сознания около 20 минут после нападения
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
По информации «Спорт-Экспресса», после нападения спортсмен около 20 минут был без сознания.
2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее стало известно, что полиция установила личность одного из напавших на баскетболиста Шведа.