Источник: полиция установила личность одного из нападавших на баскетболиста Шведа

Полиция установила личность одного из мужчин, причастных к избиению баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

По информации Telegram-канала Baza, одним из нападавших оказался уроженец Азербайджана Князь А.

2 мая неизвестные напали на Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что у баскетболиста ЦСКА Шведа диагностирована ретроградная амнезия.