Источник: полиция установила личность одного из нападавших на баскетболиста Шведа
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По информации Telegram-канала Baza, одним из нападавших оказался уроженец Азербайджана Князь А.
2 мая неизвестные напали на Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что у баскетболиста ЦСКА Шведа диагностирована ретроградная амнезия.