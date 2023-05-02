Источник: у баскетболиста ЦСКА Шведа диагностирована ретроградная амнезия

Стали известны новые подробности состояния здоровья защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа.

По информации Telegram-канала Baza, у Шведа также выявлена ретроградная амнезия. Спортсмен практически не помнит, что с ним произошло.

Отмечается, что после драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

По информации источника, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло примерно в 23:15.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на инцидент, в результате которого Швед получил черепно-мозговую травму.