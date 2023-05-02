Кущенко: сделаем всё, что Шведу необходимо для восстановления здоровья

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на инцидент, в результате которого защитник ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму.
Кущенко: сделаем всё, что Шведу необходимо для восстановления здоровья
  • globallookpress.com
  • © Elena Mayorova

«Это дичь какая‑то, безобразие, другие слова невозможно подобрать. Не думаю, что это спортивная или околоспортивная история. Баскетбол — интеллигентный вид спорта. Желаю Алексею здоровья! Конечно, мы поможем Алексею. Сделаем всё, что ему необходимо для восстановления», — цитирует Кущенко «Матч ТВ».

По информации источника, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло примерно в 23:15.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция начала проверку после нападения на Шведа.

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