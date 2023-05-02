Полиция проводит проверку после нападения на защитника ПБК ЦСКА Шведа в Москве

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция начала проверку после нападения на защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.

«Сотрудниками московской полиции проводится проверка по телефонограмме из медучреждения. По имеющимся данным, вчера поздно вечером на Большой Никитской улице защитник ЦСКА в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы и был доставлен в одну из клиник. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — приводит слова Волк РИА Новости.

По информации источника, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло примерно в 23:15.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

Ранее агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал, что напавшие на защитника были в неадекватном состоянии.