Полиция проводит проверку после нападения на защитника ПБК ЦСКА Шведа в Москве

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Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция начала проверку после нападения на защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.
Полиция проводит проверку после нападения на защитника ПБК ЦСКА Шведа в Москве
  • РИА Новости

«Сотрудниками московской полиции проводится проверка по телефонограмме из медучреждения. По имеющимся данным, вчера поздно вечером на Большой Никитской улице защитник ЦСКА в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы и был доставлен в одну из клиник. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — приводит слова Волк РИА Новости.

По информации источника, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло примерно в 23:15.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.

Ранее агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал, что напавшие на защитника были в неадекватном состоянии.

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