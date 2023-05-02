Полиция проводит проверку после нападения на защитника ПБК ЦСКА Шведа в Москве
- РИА Новости
«Сотрудниками московской полиции проводится проверка по телефонограмме из медучреждения. По имеющимся данным, вчера поздно вечером на Большой Никитской улице защитник ЦСКА в ходе конфликта с неизвестными получил травму головы и был доставлен в одну из клиник. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — приводит слова Волк РИА Новости.
По информации источника, в момент нападения Швед был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло примерно в 23:15.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, игрок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с черепно-мозговой травмой в результате нападения. Швед обратился в полицию для расследования инцидента.
Ранее агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал, что напавшие на защитника были в неадекватном состоянии.