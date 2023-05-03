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Жена баскетболиста ЦСКА Шведа: Алексей лежит и не двигается, у него корсет на шее

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Анастасия Зиадитдинова, супруга атакующего защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказала о самочувствии баскетболиста после нападения.
Жена баскетболиста ЦСКА Шведа: Алексей лежит и не двигается, у него корсет на шее
  • Gettyimages.ru

«У моего мужа такое заключение, что нужно смотреть КТ повторное ещё через 10—14 дней. У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозгу воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз», — цитирует Зиадитдинову «Спорт-Экспресс»

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому. 

Ранее почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов выразил надежду, что уголовное дело для нападавших на Шведа будет завершено наказанием по всей строгости.

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