Врач ЦСКА заявил, что травма Шведа «достаточно тяжёлая»

Врач ЦСКА Тимофей Гаев высказался о состоянии защитника команды Алексея Шведа, пострадавшего в результате драки.

«Мы сутки напролёт вместе с лечащими врачами, вместе с Лёшей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжёлая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. У нас хорошие ощущения по поводу всей картины», — цитирует Гаева «Матч ТВ».

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение в хулиганстве трём фигурантам дела о нападении на Шведа.