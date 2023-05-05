Врач ЦСКА заявил, что травма Шведа «достаточно тяжёлая»
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«Мы сутки напролёт вместе с лечащими врачами, вместе с Лёшей находимся. Смотрим за динамикой его состояния. Травма у него достаточно тяжёлая, но он бодр, весел, поддерживает с нами контакты. У нас хорошие ощущения по поводу всей картины», — цитирует Гаева «Матч ТВ».
2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной больнице, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение в хулиганстве трём фигурантам дела о нападении на Шведа.