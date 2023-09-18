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Украинка Харлан вспомнила о скандале с россиянкой Смирновой на ЧМ по фехтованию

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Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о скандале с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.
Украинка Харлан вспомнила о скандале с россиянкой Смирновой на ЧМ по фехтованию
  • AP
  • © Luca Bruno

«Я думала, что это всё — именно так закончится моя карьера. Я приняла это, поверила, что всё кончено. Именно тогда почувствовала себя хуже всего в своей жизни. Я узнала о том, что буду сражаться с россиянкой за три дня до турнира и не могла поверить в то, что это происходит. Я знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, подготовилась, но не могла подготовиться к её реакции и всему, что последовало», — приводит слова Харлан The Guardian.

ФФУ подала жалобу в МОК на бездействие FIE в ситуации с украинской саблисткой Ольгой Харлан.

Напомним, что Харлан на чемпионате мира была дисквалифицирована из-за того, что не пожала руку Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Позднее украинку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову.

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