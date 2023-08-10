Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
- AFP
- © Andreas SOLARO
Как сообщил депутат в своём Telegram-канале, парламент Украины призывает Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию саблистки и официально принести ей извинения.
Также Верховная рада требует привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации украинки, а также пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».
Напомним, что Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала. Позднее украинку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее Беленюк сообщил, что Верховная рада Украины попросит мировых лидеров запретить въезд российским спортсменам.