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Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

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Депутат парламента Украины, олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк заявил, что Верховная рада одобрила проект постановления об обращении в парламенты и правительства иностранных государств, Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации об осуждении дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан.
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
  • AFP
  • © Andreas SOLARO

Как сообщил депутат в своём Telegram-канале, парламент Украины призывает Международную федерацию фехтования (FIE) полностью отменить дисквалификацию саблистки и официально принести ей извинения.

Также Верховная рада требует привлечь к ответственности всех лиц, причастных к принятию решения о дисквалификации украинки, а также пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за «провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

Напомним, что Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку Смирновой после победы в 1/32 финала. Позднее украинку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Беленюк сообщил, что Верховная рада Украины попросит мировых лидеров запретить въезд российским спортсменам.

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