Верховная рада Украины попросит мировых лидеров запретить въезд российским спортсменам

Депутат парламента Украины и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что Верховная рада приняла проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой запретить въезд для спортсменов из России и Белоруссии.

«Верховная рада Украины обращается к лидерам и парламентам иностранных государств с просьбой ограничивать въезд на свою территорию спортсменам из России и Белоруссии. Это поспособствует недопуску россиян и белорусов к участию в международных турнирах», — сообщил он в своём Telegram-канале.

9 августа комитет по вопросам молодёжи и спорта подготовил для Верховной рады Украины проект обращения к мировым лидерам с призывом не допускать на свою территорию российских и белорусских спортсменов.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады Украины призвал международные федерации отменить рукопожатия на турнирах, где выступают украинские, российские или белорусские спортсмены.