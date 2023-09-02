Навести порядок: Делимханов заявил о поручении Кадырова разобраться в ситуации с дракой с участием бойца Чурчаева

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал его разобраться в ситуации с массовой дракой, в которой принял участие один из самых известных бойцов поп-ММА Шовхал Чурчаев. После потасовки несколько человек были задержаны полицией, а поединок Чурчаева с Артёмом Рофалем отменили. Позже руководитель промоушена Армен Гулян пообещал больше не проводить схватки бойца.

«По отношению к зачинщикам будут приниматься самые жёсткие меры»

Драки за пределами октагона и массовые потасовки давно превратились в неотъемлемую часть поп-ММА. Практически ни один крупный турнир не обходится без них. Не стало исключением и очередное соревнование «Нашего дела», в главном бою которого должны были сойтись один из самых популярных спортсменов индустрии Шовхал Чурчаев и Артём Рофаль, ученик Александра Шлеменко. Прямо во время пресс-конференции в московском ТЦ «Ривьера», где проходило мероприятие, был избит один из зрителей, а непосредственное участие в драке принял уроженец Чечни.

Вскоре на произошедшее отреагировал депутат Госдумы Адам Делимханов. В своём Telegram-канале он написал, что глава республики Рамзан Кадыров поручил ему разобраться в ситуации. Он заявил, что взял инцидент под личный контроль. По словам Делимханова, он находится на связи с мэром столицы и руководителями правоохранительных органов региона.

«Безусловно, такого рода происшествия осуждаются главой ЧР и чеченским народом. Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу. В погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту. Однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь наш народ», — подчеркнул Делимханов.

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Потасовка привлекла особое внимание, поскольку произошла на глазах обычных посетителей торгового центра. Пресс-конференция в целом получилась достаточно нервной. Сначала едва не подрались Фарид Ядуллаев и Кирилл Лапшин, однако их растащила охрана.

Чурчаев до того мирно наблюдал за коллегами и спокойно улыбался. Казалось, ничто не предвещало беды. Началось всё с того, что с места поднялся неизвестный молодой человек и попросил задать вопрос. Он отметил, что несмотря на то, что Борз ранее заявил, что в зале нет ни одного его хейтера, он как раз и является им.

Атлет поначалу отреагировал мирно и даже назвал гостя хорошим человеком, но после в компании друзей бросился на него с кулаками. Всё завершилось жесточайшим массовым избиением.

Сперва потасовка происходила возле стульев, где сидели пришедшие на мероприятие, но затем переместилась к эскалатору, где как раз находились обычные люди, которые в шоке наблюдали за происходящим. Толпа зевак собралась и на верхних этажах ТЦ. Пострадавшему же продолжали наносить удары, даже когда он уже лежал на полу. Охрана с трудом успокоила всех присутствующих.

На место оперативно прибыли полицейские и машина скорой помощи. Любопытно, что в Telegram-канале Mash сообщили, что массовый конфликт являлся всего лишь спланированной потасовкой для раскрутки главного противостояния.

Однако правоохранительные органы всё же задержали несколько человек, среди которых, как сообщается, оказался и Чурчаев. По информации СМИ, в итоге «Нашему делу» пришлось заплатить штрафы за нецензурную брань и драку в общественном месте.

Шовхал же вечером написал в социальных сетях, что сломал палец, а потому поединок находится под угрозой срыва. Увы, позже организация подтвердила, что он не состоится. Искать нового оппонента для Рофаля не стали и выплатили ему гонорар в полном размере.

«Вы же помните: совсем недавно у него срывалась схватка, поэтому был уверен, что на этот раз всё будет нормально и подобного не произойдёт. Ошибался. Разочарован ли я? Да, однозначно, поскольку отдал всего себя подготовке», — посетовал спортсмен.

Глава лиги Армен Гулян также остался крайне разочарован произошедшим.

«Нас эта ситуация беспокоит. Бой сорвался ввиду тех обстоятельств, с которыми вы знакомы. Мы уже несколько раз подчёркивали, что такие события для нас неприемлемы», — цитирует менеджера «Матч ТВ».

По его словам, причиной отмены противостояния послужило сразу несколько факторов: травма пальца Борза, его задержание и запрет от столичной полиции. При этом Гулян подчеркнул: у «Нашего дела» нет возможности провести обследование состояния здоровья Чурчаева, чтобы подтвердить, что он действительно получил травму. Вместе с тем промоушен не планирует в дальнейшем проводить его поединки.

«Мы хотели учесть все риски и просто организовать бой. Довести данную историю до турнира и избежать подобных ситуаций. Никакие конфронтации нам неинтересны. Теперь, наверное, будем проводить пресс-конференции в закрытом формате. Есть мысли, как бороться с такими стычками, чуть позже мы ими поделимся», — добавил руководитель.

«Глядя на нас, мальчишки во дворах думают, что так можно»

Произошедшее именно с Шовхалом не должно удивлять, ведь он известен как один из самых скандальных атлетов из мира поп-ММА. Всего пару месяцев назад не состоялся его поединок с другой звездой, Мохаммадом Хейбати, в рамках Hardcore MMA. Уроженец Чечни не явился на официальное взвешивание. Несмотря на это, в день встречи он приехал на стадион и даже вышел в клетку. Однако драться по правилам смешанных единоборств отказался и вместо этого предложил сойтись на голых кулаках.

Но больше всего запомнился странный поступок Чурчаева на записи одного из подкастов. Тогда он неожиданно напал на персидского дагестанца и нанёс ему несколько ударов, а затем и вовсе выхватил пистолет из кармана. Более того, по признанию Хейбати, соперник преследовал его на протяжении нескольких месяцев и даже угрожал.

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А чуть позже Борз с друзьями набросился на своего будущего оппонента Рофаля в гостиничном номере.

«Почему человек приезжает разбираться с моим учеником вшестером, а не один? Хотел, наверное, шоу показать, но за его рамками чуть-чуть переборщил. Считаю, как и любой житель нашей страны, он должен за это ответить», — вступился Шлеменко.

Однако в ближайшее время атмосфера в поп-ММА, похоже, серьёзно изменится. Соответствующее заявление сделал глава Hardcore MMA Анатолий Сульянов. Он подчеркнул, что агрессивное поведение атлетов выходит за рамки спорта и норм общественного поведения. Руководитель считает, что организации должны задуматься об этом и сделать выводы.

«Глядя на нас, мальчишки во дворах думают, что так можно. И когда-то первыми открыв, наверное, к сожалению, подобный ящик Пандоры, мы должны стать первыми, кто его и закроет. Более месяца назад мною было принято решение об отстранении на три месяца от выступлений во всех промоушенах Hardcore Media в случае любых драк на конференции. Повторное нарушение — это полугодовое отстранение, третье — расторжение контракта и денежные штрафы», — написал Сульянов в социальных сетях.

Он также пообещал обсудить в Общественной палате правила регулирования отрасли и поведения бойцов.

«Всем промоушенам мы вышлем протокол для предварительного ознакомления. Безусловно, проконсультировавшись с Общественной палатой, юристами, мы выработаем регламент, который позволит всем игрокам отрасли навести порядок», — добавил менеджер.

По мнению бывшего чемпиона Bellator Андрея Корешкова, в поп-ММА давно пора навести порядок.

«Ни для кого не секрет, что сейчас формат меняется. Индустрия стремительно развивается, а поскольку это происходит, необходимо, чтобы спортсмены соблюдали определённые правила. Но не будем забывать, такого рода поединки как раз и привлекли к себе внимание бойкими конференциями и постоянными потасовками. Там всегда возникали драки и кто-то кого-то ронял», — заявил Корешков.

Вместе с тем он не сомневается, что даже ужесточение норм дозволенного для участников не приведёт к оттоку зрителей, поскольку поп-ММА уже имеет постоянную аудиторию.

«Большинству изначально было интересно следить именно за историей конфликта. Но ведущие организации, работающие в данной области, получили определённую фанатскую базу. И даже если соперники не будут бросаться друг на друга, за ними не перестанут смотреть. Кто-то, конечно, потеряет интерес, но незначительное число людей. Звёзды индустрии уже заработали немалую популярность. Драки и разборки всегда вызывают интерес у обывателей. Но лиги смогли притянуть их, и люди стали больше внимания уделять спортивной составляющей. Конфликты останутся, но будут проходить в рамках разумного. Либо всё сведётся к минимуму: например, поругались, потолкались чуть-чуть — и всё. Больше не будет такого, что толпа избивает одного», — добавил Корешков.