Перестрелка с участием чемпиона AMC Fight Nights Вагабова произошла в Махачкале

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов стали участниками перестрелки из травматического оружия в Махачкале.

По итогам инцидента полицейские задержали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Драка произошла 31 августа возле дома по улице Дахадаева. У участников инцидента изъяли травматические пистолеты и боеприпасы к ним. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что промоушен «Наше дело» отменил поединок между Шовхалом Чурчаевым и Артёмом Рофалем после массовой драки в торговом центре.