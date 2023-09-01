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Перестрелка с участием чемпиона AMC Fight Nights Вагабова произошла в Махачкале

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Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов и чемпион мира по боевому самбо Магомед Магомедов стали участниками перестрелки из травматического оружия в Махачкале.
Перестрелка с участием чемпиона AMC Fight Nights Вагабова произошла в Махачкале
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

По итогам инцидента полицейские задержали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Драка произошла 31 августа возле дома по улице Дахадаева. У участников инцидента изъяли травматические пистолеты и боеприпасы к ним. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что промоушен «Наше дело» отменил поединок между Шовхалом Чурчаевым и Артёмом Рофалем после массовой драки в торговом центре.

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