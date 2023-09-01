Сульянов — о драке Чурчаева в московском ТЦ: это один из последних звонков

Глава Hardcore Анатолий Сульянов высказался о драке Шовхала Чурчаева в московском торговом центре.

«Очередной большой резонанс в индустрии. Произошедшее не вчера, а продолжающиеся уже длительное время, это выходит за рамки индустрии, за рамки спорта, норм общественного поведения. Всем нам, игрокам отрасли, я думаю, это один из последних звонков, который каждый из нас должен услышать», — заявил Сульянов в соцсетях.

Также он отметил, что им было принято решение об отстранении на три месяца от выступлений во всех промоушенах Hardcore Media в случае любых драк на конференции.

«Я думаю, в ближайшее время мы в очередной раз соберёмся в общественной палате для того, чтобы обсудить правила регулирования отрасли, правила формулирования морального и этического облика промоушенов, которые должны быть заданы каждой лигой в рамках внутреннего регламента», — добавил Сульянов.

31 августа в одном из столичных торговых центров произошла драка. Это случилось во время пресс-конференции «Наше дело». Инициатором драки была команда Чурчаева.

Ранее сообщалось, что бой Чурчаева с Рофалем был отменён.