Кадыров поручил разобраться в инциденте с участием чеченского бойца ММА Чурчаева

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова окажет содействие в разбирательстве в деле о драке с участием бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева в Москве.

«По поручению Рамзана Кадырова инцидент был взят мной под личный контроль. Мы будем разбираться в этом и на 100% выполним поручение», — написал Делимханов в своём Tеlegram-канале.

Он дал понять, что находится на постоянной связи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, руководителями правоохранительных органов столицы. Депутат также подчеркнул, что такого рода происшествия осуждаются главой региона и чеченским народом.

31 августа в одном из столичных торговых центров произошла драка. Это случилось во время пресс-конференции «Наше Дело». Инициатором драки была команда Чурчаева.

Ранее сообщалось, что бой Чурчаева с Артёмом Рофалем был отменён.