Корешков — о драке Чурчаева в московском ТЦ: разборки всегда привлекают интерес обывателя

Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков высказался о драке Шовхала Чурчаева в московском торговом центре.

«Не думаю, что, если ужесточат нормы поведения, произойдёт отток зрителей у поп-ММА. Большинству изначально было интересно последить именно за историей конфликта. Но ведущие организации, работающие в данной области, уже получили определённую фанатскую базу. И даже если соперники не будут бросаться друг на друга, они не перестанут за ними смотреть. Кто-то, конечно, потеряет интерес, но незначительное число людей. А звёзды индустрии уже заработали немалую популярность. Драки и разборки всегда привлекают интерес обывателя. Но лиги смогли притянуть их, и люди стали больше внимания уделять и спортивной составляющей. Конфликты и прочие разборки останутся, но будут проходить в рамках разумного. Либо всё сведётся к минимуму, например, поругались, потолкались чуть-чуть — и всё. Больше не будет такого, что толпа избивает одного», — заявил Корешков RT.

Ранее Корешков отреагировал на поручение главы Чечни Рамзана Кадырова депутату Госдумы Адаму Делимханову оказать содействие в разбирательстве в деле о драке с участием бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева в Москве.