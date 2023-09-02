Корешков уверен, что Кадыров разберётся в инциденте с участием чеченского бойца Чурчаева
- РИА Новости
«Если Рамзан Ахматович пообещал разобраться в ситуации, значит, сделает это. Давно пора. Скорее всего, в индустрии поп-ММА попытаются навести порядок. Ни для кого не секрет, что сейчас этот формат меняется. Индустрия стремительно развивается, а поскольку это происходит, необходимо, чтобы спортсмены соблюдали определённые правила. Но не будем забывать, такого рода поединки как раз и привлекли к себе внимание бойкими пресс-конференциями и постоянными потасовками. Там всегда возникали драки. Кто-то кого-то ронял», — заявил Корешков RT.
Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова окажет содействие в разбирательстве в деле о драке с участием бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева в Москве.