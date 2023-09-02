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Корешков уверен, что Кадыров разберётся в инциденте с участием чеченского бойца Чурчаева

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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков отреагировал на поручение главы Чечни Рамзана Кадырова депутату Госдумы Адаму Делимханову оказать содействие в разбирательстве в деле о драке с участием бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева в Москве.
Корешков уверен, что Кадыров разберётся в инциденте с участием чеченского бойца Чурчаева
  • РИА Новости

«Если Рамзан Ахматович пообещал разобраться в ситуации, значит, сделает это. Давно пора. Скорее всего, в индустрии поп-ММА попытаются навести порядок. Ни для кого не секрет, что сейчас этот формат меняется. Индустрия стремительно развивается, а поскольку это происходит, необходимо, чтобы спортсмены соблюдали определённые правила. Но не будем забывать, такого рода поединки как раз и привлекли к себе внимание бойкими пресс-конференциями и постоянными потасовками. Там всегда возникали драки. Кто-то кого-то ронял», — заявил Корешков RT.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова окажет содействие в разбирательстве в деле о драке с участием бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева в Москве.

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