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El Pais: Рубиалеса дисквалифицировали на три года за поцелуй футболистки

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Спортивный административный суд Испании (TAD) вынес вердикт бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу за поцелуй Дженнифер Эрмосо.
El Pais: Рубиалеса дисквалифицировали на три года за поцелуй футболистки
  • Gettyimages.ru

По информации El Pais, TAD обвинял экс-главу RFEF в двух нарушениях, касающихся спортивного достоинства и приличия. За оба нарушения он получил три года дисквалификации от футбольной деятельности.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее сообщалось, что Рубиалес потребовал закрыть дело о поцелуе с футболисткой Эрмосо.

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