El Pais: Рубиалеса дисквалифицировали на три года за поцелуй футболистки

Спортивный административный суд Испании (TAD) вынес вердикт бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу за поцелуй Дженнифер Эрмосо.

По информации El Pais, TAD обвинял экс-главу RFEF в двух нарушениях, касающихся спортивного достоинства и приличия. За оба нарушения он получил три года дисквалификации от футбольной деятельности.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее сообщалось, что Рубиалес потребовал закрыть дело о поцелуе с футболисткой Эрмосо.