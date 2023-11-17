El Pais: Рубиалеса дисквалифицировали на три года за поцелуй футболистки
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По информации El Pais, TAD обвинял экс-главу RFEF в двух нарушениях, касающихся спортивного достоинства и приличия. За оба нарушения он получил три года дисквалификации от футбольной деятельности.
Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.
Ранее сообщалось, что Рубиалес потребовал закрыть дело о поцелуе с футболисткой Эрмосо.