«Юридически мы всё сделали правильно»: в ЦСКА не собираются соблюдать решение IIHF по дисквалификации Федотова

ЦСКА намерен выпускать Ивана Федотова на площадку в матчах КХЛ, несмотря на его четырёхмесячную дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Президент красно-синих Игорь Есмантович заявил, что с юридической точки зрения клуб поступает правильно. При этом главный тренер команды Сергей Фёдоров пообещал задействовать подопечного на льду, начиная со стартовой встречи нового сезона с «Ак Барсом» 1 сентября. В ответ глава IIHF Люк Тардиф пригрозил открытием дисциплинарного дела в случае отказа армейцев выполнять предписанные организацией требования. По мнению спортивного юриста Валерия Федореева, это грозит ЦСКА новыми санкциями вплоть до лишения титула чемпиона страны в случае его завоевания.

«Федотов подписал контракт и будет выступать во внутреннем чемпионате»

В преддверии нового сезона КХЛ Иван Федотов остаётся самым обсуждаемым хоккеистом страны. Казалось, в его деле в середине августа поставили точку, когда IIHF наложила на атлета четырёхмесячную дисквалификацию. Однако быстро выяснилось, что это лишь запятая. В ЦСКА дали понять, что не собираются соблюдать требования международной федерации, и пообещали, что вратарь будет выходить на лёд. Так, президент клуба Игорь Есмантович на пресс-конференции, посвящённой открытию Кубка мэра Москвы, заявил, что Ивану ничто не мешает принять участие в стартовом матче регулярки с «Ак Барсом» 1 сентября, когда начинается срок отсчёта его отстранения.

«ЦСКА прошёл заявку в ФХР и КХЛ... Федотов — член команды. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по данному вопросу. Считаю, мы всё юридически правильно сделали. Так отреагировала IIHF. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы», — цитирует руководителя «Матч ТВ».

Аналогичное высказывание ранее сделал главный тренер красно-синих Сергей Фёдоров.

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«Иван не исчез на год, он отдал долг Родине. Так называемый туман присутствовал только у людей, которые не интересуются им. Иван не молчит после службы, он занят подготовкой к сезону. Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили чётко. Федотов подписал контракт и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счёт», — заявил специалист в комментарии «Чемпионату».

Глава IIHF Люк Тардиф в ответ пригрозил открытием дисциплинарного дела в отношении коллектива, если тот откажется соблюдать правила и задействует дисквалифицированного голкипера. В свою очередь, в КХЛ, комментируя участие спортсмена в Кубке мэра Москвы, ещё раз напомнили: его контракт зарегистрирован лигой, а потому юридических препятствий для этого нет.

Таким образом, Федотов с большой долей вероятности сыграет с «Ак Барсом» в первый день осени. Пока же он обходится товарищескими встречами. 19 августа россиянин впервые за долгое время вышел на лёд — в рамках контрольного матча с минским «Динамо». Федотов попал в стартовый состав и провёл полтора периода. За выделенный ему отрезок он пропустил только одну шайбу и несколько раз выручил партнёров.

«Плавно или нет подвели его — поживём‑увидим. Всё будет зависеть от действий игроков на льду. По вратарям у нас есть определённые мысли и планы. Но в целом вы правы — мы прошли очень серьёзные нагрузки и подготовку. На наш взгляд, этого достаточно на сегодня для Ивана», — оценил действия подопечного Фёдоров.

«Мы не идём по пути конфликта»

Вратарь был дисквалифицирован IIHF 14 августа на четыре месяца. В организации постановили, что у него был действующий контракт на сезон-2023/24 с «Филадельфией», а потому россиянин не имел права договариваться с ЦСКА.

«В соответствии с пунктом 4.1 раздела II Регламента международных трансферов IIHF, Ивану Федотову было предоставлено две недели для того, чтобы либо вернуться в свой прежний клуб (то есть в «Филадельфию»), либо получить освобождение от своего прежнего коллектива», — говорится в документе.

Не избежали наказания и сами армейцы. В IIHF посчитали, что они знали о соглашении хоккеиста с коллективом НХЛ, но склонили его к нарушению. За это москвичам запретили проводить международные трансферы сроком на один год. Однако в отечественном клубе сразу дали понять, что не намерены мириться с жёстким вердиктом, назвав его ангажированным.

«Федотов находится на сборах основной команды в городе Минске и готовится к стартовой игре чемпионата КХЛ сезона-2023/24 против казанского «Ак Барса». У руководства ХК ЦСКА нет сомнений, что Иван примет участие в предстоящем сезоне», — отмечали красно-синие.

Спустя несколько дней Тардиф сообщил о получении документов об апелляции. В ФХР же дали армейцам две недели на то, чтобы отправить в международную федерацию её мотивировочную часть.

Между тем, ЦСКА поддержали в Министерстве спорта страны. Азат Кадыров, первый заместитель Олега Матыцина, счёл вердикт IIHF непонятным и пообещал внимательно следить за развитием событий.

«Там, где мы получаем какие-то непонятные решения, работаем в формате официальных запросов с тем, чтобы они попытались каким-то образом объяснить свои действия. Мы не идём по пути конфликта, но, к сожалению, наши международные партнёры сами придумывают такие точки, как ситуация с Федотовым, для формирования конфликтов», — цитирует чиновника ТАСС.

«Максимальный риск — исключение из состава международной федерации»

По мнению спортивного юриста Валерия Федореева, если москвичи будут выпускать голкипера на лёд, несмотря на действующую дисквалификацию, на них наложат дополнительные санкции.

«Речь о довольно значительных штрафах, в том числе за каждый выход на площадку. Не исключено снятие очков. Что куда важнее для коллектива: если он завоюет Кубок Гагарина, то рискует лишиться звания чемпиона России. Со своей стороны, ФХР обязана будет наказать ЦСКА, так как является членом IIHF и на неё распространяется действие всех регламентов. На Федотова тоже могут наложить дополнительные аналогичные санкции: штраф и лишение медалей национального первенства. Тут он пострадает, как и клуб: раз ЦСКА оставят без титула, то и хоккеиста тоже», — объяснил Федореев в комментарии RT.

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При этом если ФХР также откажется исполнять требования IIHF в отношении армейцев, это грозит её изгнанием из числа членов организации.

«Максимальный риск в данной ситуации — полное исключение из состава международной федерации. В таком случае Россия будет изолирована от всего мира, а сборная лишится возможности выступать на крупных турнирах, если случится чудо и ограничения вдруг отменят», — добавил Федореев.

В свою очередь, бывший генеральный директор нескольких коллективов КХЛ Леонид Вайсфельд уверен: раз ЦСКА действует столь смело, то имеет на это основания. Он предположил, что красно-синие припасли некий туз в рукаве.

«Если взглянуть на проблему со стороны, поведение армейцев кажется странным, но там работают серьёзные люди. Они понимают, какие козыри имеют. В любом случае они не сумасшедшие и знают, что делают. Только Есмантович способен ответить на этот вопрос. К тому же, если клуб подал апелляцию, её ещё могут удовлетворить. А для Федотова возможность выходить на лёд — в любом случае плюс», — подчеркнул функционер.

Вместе с тем он не скрыл удивления от того, что ЦСКА и «Филадельфия» не сумели договориться по поводу голкипера полюбовно.

«Для меня загадка, почему ФХР вообще решила обратиться в IIHF. Я был сильно удивлён. Складывалось впечатление, что ЦСКА и «Филадельфия» уладят вопрос между собой. При этом «Флайерз» Иван сейчас не нужен — у них куча вратарей, и даже Алексей Колосов отправился в аренду. В моём понимании красно-синие имели возможность связаться с коллегами из-за океана и спокойно всё обсудить. Они этого делать не стали. В таком случае, наверное, у них есть какие-то аргументы», — подытожил Вайсфельд.