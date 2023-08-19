ЦСКА победил минское «Динамо» в товарищеском матче, Федотов пропустил одну шайбу
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Встреча прошла в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» и завершилась со счётом 3:2.
В составе армейцев шайбы забросили Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко.
У «Динамо» отличились Никита Пышкайло и Никита Смирнов.
Голкипер армейского клуба Иван Федотов был заменён во втором периоде на Всеволода Скотникова.
Следующий матч армейцы проведут на Кубке мэра Москвы 24 августа с московским «Динамо».