ЦСКА победил минское «Динамо» в товарищеском матче, Федотов пропустил одну шайбу

ХК ЦСКА нанёс поражение минскому «Динамо» в контрольном матче.

Встреча прошла в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» и завершилась со счётом 3:2.

В составе армейцев шайбы забросили Константин Окулов, Павел Карнаухов и Иван Янченко.

У «Динамо» отличились Никита Пышкайло и Никита Смирнов.

Голкипер армейского клуба Иван Федотов был заменён во втором периоде на Всеволода Скотникова.

Следующий матч армейцы проведут на Кубке мэра Москвы 24 августа с московским «Динамо».