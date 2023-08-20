Федотов подписал контракт с ЦСКА и будет выступать в КХЛ с 1 сентября

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что голкипер Иван Федотов с 1 сентября будет играть в Континентальной хоккейной лиге, несмотря на дисквалификацию.

«Текущее развитие событий официальные представители ЦСКА обозначили чётко. Иван подписал контракт с ЦСКА и будет выступать во внутреннем чемпионате с 1 сентября. Только ленивый не высказался на этот счёт», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что ЦСКА начал процедуру по защите своей позиции в ситуации с голкипером Иваном Федотовым.