ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF по контракту Федотова

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА начал процедуру по защите своей позиции в ситуации с голкипером Иваном Федотовым.

«Сегодня мы получили документы об апелляции от ЦСКА и Федотова», цитирует Тардифа РИА Новости.

14 августа IIHF наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее член наблюдательного совета ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что возмущён решением IIHF по делу Федотова.