Есмантович: ЦСКА прошёл заявку в ФХР и КХЛ, Федотов будет играть с 1 сентября

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что голкипер Иван Федотов будет выступать за армейский клуб с начала сезона.

«ЦСКА прошёл заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Он игрок команды ЦСКА. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы всё юридически правильно сделали. Так отреагировала IIHF. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы», — цитирует Есмантовича «Матч ТВ».

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы из-за ситуации с контрактом Федотова. Самого хоккеиста отстранили на четыре месяца. Дисквалификация вступает в силу 1 сентября 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023-го.

В мае 2022 года 26-летний россиянин подписал однолетний контракт с «Филадельфия Флайерз». Летом того же года он был призван в ряды ВС РФ для прохождения срочной службы. В июне клуб Национальной хоккейной лиги сообщил, что соглашение с голкипером продлено на год.

Ранее сообщалось, что IIHF накажет ЦСКА, если клуб нарушит условия дисквалификации голкипера Федотова.